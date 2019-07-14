Соцсети: В аэропорту Ростова-на-Дону скончался мужчина

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-14T16:23:46+03:00

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В субботу, 13 июля, вечером в аэропорту Ростова-на-Дону произошло ЧП. О нем в социальных сетях рассказали очевидцы произошедшего, опубликовавшие видео, на котором несколько человек пытаются оказать помощь лежащему на полу пострадавшему.

- В аэропорту «Платов» у мужчины случился приступ эпилепсии. Медперсонал аэропорта пытался помочь, но, к сожалению, мужчина умер до приезда скорой. Очень жаль… - подписал автор кадров.

А под постом уже несколько сотен сообщений по теме.

- Честно, не понимаю почему не удалось спасти. Я однажды ехала в маршрутке, у мужчины случился приступ эпилепсии, неизвестная женщина быстро среагировала и спасла пассажира, - вспомнила случай одна из ростовчанок.

- Я страдаю эпилепсией уже не один десяток лет. Все это время первую помощь мне оказывали коллеги на работе, которые не имеют отношения к медицине, - рассказала о себе другая в паблике "Ростов Главный". - Летальный исход может быть только в одном случае: если человек впал в эпилептический статус. Это состояние, когда припадки следуют один за другим.

- Лично знаю, как это происходит. Как это страшно. И как с каждым годом приступы становятся все чаще. И знаю к чему приводит пропуск приема лекарств. А также, к сожалению, какой исход в неправильно оказанной помощи или не оказанной вовсе: моего папы больше нет… - написала еще одна горожанка.

Теперь во всех обстоятельства произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU