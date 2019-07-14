2019-07-14T16:23:46+03:00
Общество

Соцсети: В аэропорту Ростова-на-Дону скончался мужчина

По предварительным данным, с ним случился эпилептический припадок
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
По словам очевидцев, спасти мужчину не удалось. Фото: пресс-служба "Аэропорты регионов".По словам очевидцев, спасти мужчину не удалось. Фото: пресс-служба "Аэропорты регионов".
Изменить размер текста:

В субботу, 13 июля, вечером в аэропорту Ростова-на-Дону произошло ЧП. О нем в социальных сетях рассказали очевидцы произошедшего, опубликовавшие видео, на котором несколько человек пытаются оказать помощь лежащему на полу пострадавшему.

- В аэропорту «Платов» у мужчины случился приступ эпилепсии. Медперсонал аэропорта пытался помочь, но, к сожалению, мужчина умер до приезда скорой. Очень жаль… - подписал автор кадров.

А под постом уже несколько сотен сообщений по теме.

- Честно, не понимаю почему не удалось спасти. Я однажды ехала в маршрутке, у мужчины случился приступ эпилепсии, неизвестная женщина быстро среагировала и спасла пассажира, - вспомнила случай одна из ростовчанок.

- Я страдаю эпилепсией уже не один десяток лет. Все это время первую помощь мне оказывали коллеги на работе, которые не имеют отношения к медицине, - рассказала о себе другая в паблике "Ростов Главный". - Летальный исход может быть только в одном случае: если человек впал в эпилептический статус. Это состояние, когда припадки следуют один за другим.

- Лично знаю, как это происходит. Как это страшно. И как с каждым годом приступы становятся все чаще. И знаю к чему приводит пропуск приема лекарств. А также, к сожалению, какой исход в неправильно оказанной помощи или не оказанной вовсе: моего папы больше нет… - написала еще одна горожанка.

Теперь во всех обстоятельства произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовчанка обманула доверчивую покупательницу мобильника
Ростовчанина на Западном сорвал с шеи женщины золотую цепочку и сдал в ломбард
«Уж или гадюка?»: В соцсетях обсуждают змею, которая заползла в квартиру к ростовчанке
Зачем ждать автобуса?: В Батайске работник угнал фургон фирмы, чтобы добраться до дома
Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 июля 2019: дожди и до плюс 32 градусов
«Устал? Отдохни!»: На трассе М-4 «Дон» водителей пугают фото чужих ДТП
В Ростове-на-Дону погиб мужчина, упав с Ворошиловского моста
В Азовском районе во время пожара в квартире спасли людей
«Ну какая же грация»: Обворожительная Виктория Лопырева поделилась видео, сделанном на пляже в Испании
«Райское наслаждение»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова освежила поклонников снимком в бассейне
«Хороша!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону примерила новый образ
В Ростове-на-Дону задержали пенсионера и двух женщин, угнавших «девятку» в Краснодарском крае
В Ростове-на-Дону сиделка присвоила украшения и деньги хозяйки
В Ростовской области экс-декана вуза осудили за помощь в поступлении абитуриентки
Черная кошка пробежала: В Ростове-на-Дону мастер по ремонту замков получил девять лет за убийство пенсионерки
В Ростове-на-Дону за выброшенный не по правилам строительный мусор могут оштрафовать на 70 тысяч рублей
«Малыш внезапно перестал дышать»: В Ростове-на-Дону инспекторы ДПС спасли двухмесячного ребенка
В Ростовской области нашли 80-летнюю пенсионерку
На рынке Ростова-на-Дону пенсионер украл сумку с деньгами
В Ростовской области начальник уголовного розыска оформил 62 гектара земли на сына, не заплатив деньги продавцу
В Ростовской области пять человек попали в больницу, отравившись консервами и вяленой рыбой
В Ростове-на-Дону троллейбус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе
Житель Ростова-на-Дону обещал знакомому бизнесмену помощь в избежании судимости «всего» за 18 млн рублей
«Фигура как у греческой богини»: Пловчиха Юлия Ефимова на фоне заката сразила поклонников
В Волгодонске задержали троих мужчин, которые похитили Hyundai Creta
«Ангельская красота»: «Мисс Россия» Алину Санько засняли в кафе в откровенном платье
«Ох, уже эти ноги! Вика, вы огонь!»: Поклонники спрашивают у Виктории Лопыревой, как можно быть такой прекрасной