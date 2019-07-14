Ростовчанка обманула доверчивую покупательницу мобильника
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась в полицию, что стала жертвой преступников. Она рассказала, что на одной из досок объявлений увидела сообщение о продаже мобильного телефона. Списалась с продавцом. Та пообещала продать гаджет, однако выдвинула условие - деньги необходимо перевести полностью ей на счет еще до передачи телефона.
Доверчивая покупательница ничего не подозревая перевела в общей сложности чуть больше двадцати тысяч рублей. Однако продавец перестала выходить на связь. Тогда обманутая отправилась в полицию.
Как рассказали в донском главке, вычислить злоумышленницу не составило труда. Предприимчивым автором объявления оказалась 29-летняя местная жительница. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и ближайшие несколько лет она может провести за решеткой.
Пока же подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU