2019-07-14T16:43:40+03:00
Общество

Ростовчанка обманула доверчивую покупательницу мобильника

Та перевела деньги за гаджет, но не получила его
Ольга ГОПАЛО
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Та перевела деньги за гаджет, но не получила его.Та перевела деньги за гаджет, но не получила его.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась в полицию, что стала жертвой преступников. Она рассказала, что на одной из досок объявлений увидела сообщение о продаже мобильного телефона. Списалась с продавцом. Та пообещала продать гаджет, однако выдвинула условие - деньги необходимо перевести полностью ей на счет еще до передачи телефона.

Доверчивая покупательница ничего не подозревая перевела в общей сложности чуть больше двадцати тысяч рублей. Однако продавец перестала выходить на связь. Тогда обманутая отправилась в полицию.

Как рассказали в донском главке, вычислить злоумышленницу не составило труда. Предприимчивым автором объявления оказалась 29-летняя местная жительница. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и ближайшие несколько лет она может провести за решеткой.

Пока же подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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