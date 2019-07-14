2019-07-14T20:24:46+03:00
Происшествия

Словесная перепалка перешла в драку: В Таганроге у мужчины отобрали дорогой гаджет

Однако предполагаемого грабителя удалось задержать полицейским
Ольга ГОПАЛО
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Предполагаемого грабителя удалось задержать полицейским. Фото: ГУ МВД России по РО.Предполагаемого грабителя удалось задержать полицейским. Фото: ГУ МВД России по РО.
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Житель Таганрога лишился дорогого мобильника после того, как на него напал неизвестный. Мужчина рассказал, что словесная перепалка на одной из городских улиц с прохожим неожиданно переросла в драку. Тогда незнакомец выхватил из его кармана дорогой гаджет и пустился наутек.

В донском главке сообщили, что по горячим следам им удалось задержать злоумышленника. Им оказался 32-летний земляк потерпевшего. Мужчину доставили в отдел, при нем находился и тот самый мобильный телефон.

Теперь в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных.

Телефон, к слову, уже вернули законному владельцу, а его обидчик пока находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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