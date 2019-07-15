2019-07-15T20:46:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у попугаев нашли опасную болезнь

Ветеринары наложили карантин на подворье, где находилась птица
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону вспышка орнитоза. Опасное заболевание выявили у попугаев (волнистые и корелла), которые содержались в частном доме.

- На подворье, где содержалась птица, наложен карантин, - рассказали в управлении ветеринарии. - В домовладении семья продолжает жить, но, чтобы не допустить распространение болезни, во дворе и в месте содержания попугаев специалисты провели полную дезинфекцию. Проводятся иные мероприятия по недопущению распространения и ликвидации инфекции.

Напомним, последний раз заболевание выявляли в городе в 2017 году у лесного жаворонка.

НАША СПРАВКА

Орнитоз (хламидиоз) - заразная болезнь птиц и человека. Возбудитель орнитоза является внутриклеточным паразитом, широко распространен в природе, установлен у 132 видов птиц. Из пернатых болеют утки, индейки, гуси, куры, голуби, попугаи, воробьи, фазаны, чайки и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгодонске столкнулись автоцистерна и Hyundai Accent: пострадал водитель
Ростовские болельщики просят перенести игры ФК "Ростов" на более раннее время
В Шахтах погиб 10-летний мальчик, выпав из окна
На набережной Ростова-на-Дону ветка упала на отдыхающую на скамейке парочку
Восемнадцать выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ пригласили работать на Ростовскую АЭС
Колдунья из Ростова-на-Дону взяла с клиентки 630 тысяч рублей за приворот
В Ростове-на-Дону на ходу загорелся еще один городской автобус
Визит Басты в Ростов-на-Дону оказался фейком
В перечень перспективных изобретений года вошла работа ученых ЮФУ
«Весь этот негатив от зависти!»: Хейтеры раскритиковали «Мисс Россия» Татьяну Котову за слишком откровенное фото
Вот это дружба: дворняга спасла породистую собаку из "людского плена"
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная детскому отдыху
Отключение света в Ростове-на-Дону 16 июля 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону «Газпромбанк» выдал первую ипотеку с господдержкой
Словесная перепалка перешла в драку: В Таганроге у мужчины отобрали дорогой гаджет
Ростовчанка обманула доверчивую покупательницу мобильника
Соцсети: В аэропорту Ростова-на-Дону скончался мужчина
Ростовчанина на Западном сорвал с шеи женщины золотую цепочку и сдал в ломбард
«Уж или гадюка?»: В соцсетях обсуждают змею, которая заползла в квартиру к ростовчанке
Зачем ждать автобуса?: В Батайске работник угнал фургон фирмы, чтобы добраться до дома
Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2019: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 июля 2019: дожди и до плюс 32 градусов
«Устал? Отдохни!»: На трассе М-4 «Дон» водителей пугают фото чужих ДТП
В Ростове-на-Дону погиб мужчина, упав с Ворошиловского моста