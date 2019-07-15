В Ростове-на-Дону у попугаев нашли опасную болезнь

СЕГОДНЯ 20:44 2019-07-15T20:46:04+03:00

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В Ростове-на-Дону вспышка орнитоза. Опасное заболевание выявили у попугаев (волнистые и корелла), которые содержались в частном доме.

- На подворье, где содержалась птица, наложен карантин, - рассказали в управлении ветеринарии. - В домовладении семья продолжает жить, но, чтобы не допустить распространение болезни, во дворе и в месте содержания попугаев специалисты провели полную дезинфекцию. Проводятся иные мероприятия по недопущению распространения и ликвидации инфекции.

Напомним, последний раз заболевание выявляли в городе в 2017 году у лесного жаворонка.

НАША СПРАВКА

Орнитоз (хламидиоз) - заразная болезнь птиц и человека. Возбудитель орнитоза является внутриклеточным паразитом, широко распространен в природе, установлен у 132 видов птиц. Из пернатых болеют утки, индейки, гуси, куры, голуби, попугаи, воробьи, фазаны, чайки и др.

ИСТОЧНИК KP.RU