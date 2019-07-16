СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-16T09:33:00+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 17 июля 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет 17 июля 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 17 июля 2019: где и когда . Известно, что плановые отключения электроэнергии запланированы и в ближайшую среду. Не будут работать телевизоры, холодильники и кондиционеры в домах, которые расположены в разных районах города (подробны список см. ниже, - прим. автр.) По слова энергетикиов, цель таких отключений — не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 17 июля*

с 09:00 до 14:00:

- ул. Добровольского 1/1, 1/2; ул. Борко 3, 5, 7/1А — гаражи.

- ул. Погодина 22/2; ул. Башкирская 4, 4/1, 4/3; пер. Забайкальский 4, 5/4.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Пушкинская 181; ул. Адыгейская 12, ул. М. Горького 186; просп. Кировский 86/178.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-27, 6-26; ул. 20-я линия 8-14, 7-11; ул. 22-я линия 16-42, 9-13; ул. 24-я линия 1-23, 2-18

ул. Заводская 2/36, 4-8, 8А, 4А, 4В, 6Б, 4Г; ул. Урицкого 73, 81; ул. Пржевальского 32-36 6

- пер. Быкадорова 17-35, 18-42; ул. Дубовского 11/29, 12А, 27, 28; ул. 3-я Круговая 7-11, 61, 61А, 61Б, 61В/42; пер. Салютина 7-15; пер. Туроверова 1/27, 23/6, 25, 30-34, 67/36

- просп. Буденновский 80, 80Б; просп. Соборный 69; ул. Народного ополчения 266

- 18-я улица 9-117, 38-92; 17-я улица 9-25, 2-36; 19-я улица 4-40, 1-9.

с 09:00 до 18:00:

- ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24.

10:00 до 12:00:

- пер. Нахичеванский 81-83, 75-77; ул. Журавлёва 162-178; ул. Катаева 357-403, 318-358; пер. Крепостной 153-165, 146-162; ул. Варфоломеева 273-311, 314-350; ул. Черепахина 311-361, 289-328; ул. Текучева 302-340.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU