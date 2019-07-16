«Фигура супер!»: Поклонники восхищаются длиной ног «Миссис Россия» Полины Дибровой
Во вторник, 17 июля, «Миссис Россия» Полина Диброва отмечает свой день рождения. У красотки - юбилей, в этом году ей исполняется тридцать лет. Надо сказать, к празднику мать троих сыновей готовилась основательно, в том числе перебирала архивные фото, которыми делилась с подписчиками своего Инстаграм. А несколько часов назад опубликовала студийное фото, которое подписала так:
- Я родилась в 8.30 утра, а вы?
Многие подписчики писали время своего рождения, но все же большинство обратили внимание на длинные ноги красавицы и вообще в целом образ.
- Полина, ну нельзя быть такой красивой, - написал один из них. - С Днем рождения, красотка!
- Вот фигура супер! - восхитился другой.
- Наша вы звездочка, наша улыбка, наш позитив и наша девочка! Молодости вам навсегда! Питаемся от вас любовью и жизнью! С Днем рождения, - трогательно поздравила Полину еще одна подписчица.
ИСТОЧНИК KP.RU