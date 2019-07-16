«Фигура супер!»: Поклонники восхищаются длиной ног «Миссис Россия» Полины Дибровой

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-16T10:14:49+03:00

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Во вторник, 17 июля, «Миссис Россия» Полина Диброва отмечает свой день рождения. У красотки - юбилей, в этом году ей исполняется тридцать лет. Надо сказать, к празднику мать троих сыновей готовилась основательно, в том числе перебирала архивные фото, которыми делилась с подписчиками своего Инстаграм. А несколько часов назад опубликовала студийное фото, которое подписала так:

- Я родилась в 8.30 утра, а вы?

Многие подписчики писали время своего рождения, но все же большинство обратили внимание на длинные ноги красавицы и вообще в целом образ.

polinadibrova Кстати, родилась в 8.30 утра, а вы?

- Полина, ну нельзя быть такой красивой, - написал один из них. - С Днем рождения, красотка!

- Вот фигура супер! - восхитился другой.

- Наша вы звездочка, наша улыбка, наш позитив и наша девочка! Молодости вам навсегда! Питаемся от вас любовью и жизнью! С Днем рождения, - трогательно поздравила Полину еще одна подписчица.

ИСТОЧНИК KP.RU