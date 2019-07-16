Губернатор заявил, что реконструкция Соборной площади в Ростове-на-Дону завершится до 1 октября
Глава донского региона Василий Голубев сообщил о том, что реконструкция Соборной площади будет завершена к началу второго месяца осени.
- Город доложил о планах по реконструкции Соборной площади, - рассказал губернатор. - Подрядчик обещает все завершить до 1 октября. До конца октября город планирует восстановить движение трамваев на этом участке. Близится к завершению и реставрация собора.
Распоряжение провести реконструкцию Соборной площади, напомним, губернатор отдал в середине марта нынешнего года, пояснив, что «речь идет о концептуальном изменении», в ходе которого «нужно не просто убрать торговлю с земли и незаконные павильоны», а провести полноценную модернизацию площади. В рамках дизайн-проекта по ее обустройству, предполагается создание газонов, установка скамеек и высадка зеленых насаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU