Губернатор заявил, что реконструкция Соборной площади в Ростове-на-Дону завершится до 1 октября

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-16T12:24:19+03:00

По идее, завершение реконструкции площади должно быть синхронизировано и с окончанием ремонтных работ на ул. Станиславского. Фото: Instagram Василия Голубева.

Кроме того, Василий Голубев анонсировал окончание и реставрации самого кафедрального собора

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Глава донского региона Василий Голубев сообщил о том, что реконструкция Соборной площади будет завершена к началу второго месяца осени.

- Город доложил о планах по реконструкции Соборной площади, - рассказал губернатор. - Подрядчик обещает все завершить до 1 октября. До конца октября город планирует восстановить движение трамваев на этом участке. Близится к завершению и реставрация собора.

Распоряжение провести реконструкцию Соборной площади, напомним, губернатор отдал в середине марта нынешнего года, пояснив, что «речь идет о концептуальном изменении», в ходе которого «нужно не просто убрать торговлю с земли и незаконные павильоны», а провести полноценную модернизацию площади. В рамках дизайн-проекта по ее обустройству, предполагается создание газонов, установка скамеек и высадка зеленых насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU