В Ростовской области в розыск объявлен Пантелей Петренко

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-17T10:42:34+03:00

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Ростовские волонтеры участвуют в поиске 70-летнего Пантелея Петренко. Известно, что последний раз мужчину видели в станице Староминской Краснодарского края. Еще 13 июля этого года он вышел из своего дома, который расположен на улице Новощербиновская. Однако с тех пор о его местонахождении не знают ни близкие, ни родные. Ситуация осложняется тем, что мужчина может быть дезориентирован и мог потерять память.

В чем он был одет в тот день неизвестно, возможно, ушел из дома босиком и в одних трусах. Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг», рост пенсионера предположительно 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза светлые. Поисковики не исключают, что каким-то образом Пантелей Васильевич мог добраться до Ростовской области. Поэтому просят не быть равнодушными к чужой беде, а позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU