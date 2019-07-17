В Ростовской области пройдет горячая линия для чернобыльцев

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-17T10:46:07+03:00

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В среду, 17 июля, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая предназначена для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Известно, что ее проведут специалисты министерства труда и социального развития Ростовской области. Они будут дежурить у телефона, номер которого будет указан ниже, с 14:00 до 16:00. Позвонив по номеру, можно будет узнать, кому положено удостоверение, как его получить и где, а также правильно оформить и в какие сроки. Кроме того, можно будет узнать, положены ли льготы для данной категории граждан и какие.

Напомним, катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась в конце апреля 1986 года. Известно, что в ликвидации последствий аварии и предотвращении распространения радиационной стихии принимали участие около двенадцати тысяч жителей Дона.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU