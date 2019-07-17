2019-07-17T13:33:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону суд вернул городу землю, выведенную из его владения аферистом и распроданную по частям

Материальный ущерб оценивается почти в 50 млн рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Кстати, чиновников, способствовавших незаконному выводу земель, так и не установили. Фото: rostov-gorod.ruКстати, чиновников, способствовавших незаконному выводу земель, так и не установили. Фото: rostov-gorod.ru
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Ростовский областной суд вернул Ростову-на-Дону два участка в левобережной части города, на ул. Шоссейной, выведенных из собственности муниципалитета по мошеннической схеме несколько лет назад, отменив таким образом предыдущее решение, которое вынес полгода назад Ленинский районный суд южной столицы, отказавший в этом.

- В новом решении судебная коллегия приняла во внимание приговор по уголовному делу в отношении того, кто выводил участки из собственности, которые были им разделены на несколько частей и отчуждены третьим лицам на основании договоров купли-продажи, - отметили в облсуде. - А суд первой инстанции исходил из того, что приговором суда по уголовному делу в отношении этого человека удовлетворен гражданский иск мэрии о взыскании с него материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 49,6 млн рублей (такова рыночная стоимость земли).

Апелляционная же инстанция рассудила иначе: новых правообладателей она не признала «добросовестными приобретателями», и земли им придется-таки вернуть.

Кстати, чиновников, поспособствовавших незаконному выводу земель, в ходе расследования уголовного дела по мошенничеству так и не установили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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