«Ростелеком» выступил цифровым партнером Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-18T16:53:54+03:00

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«Ростелеком» стал цифровым партнером Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора, стартовавшего 15 июля в Ростове-на-Дону. Компания обеспечила представителям китайской делегации мобильную связь и интернет для общения на территории России.

«Современный бизнес начинается с качественных телекоммуникаций. Бизнесмен должен контролировать десятки процессов одновременно. Именно телеком-технологии помогают настроить тонкую мелодию бизнес-процессов и обеспечить ожидания клиента. «Ростелеком» как национальный цифровой провайдер строит стратегическое партнерство с ключевыми компаниями Китая. Мы поддерживаем этот вектор движения в регионах и уверены, что поможем российско-китайским стартапам стать более эффективными. Наши решения, основанные на сервисной модели, особенно пригодятся на первичном этапе, когда каждый рубль влияет на рентабельность», – сообщил на открытии заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Александр Грибков.

В составе китайской делегации – представители самых разных сфер деятельности: информационных технологий, металлообработки, биомедицины, земледелия, производства фарфора и других.

Работа бизнес-инкубатора продлится до 24 июля. За это время гости посетят главные предприятия Ростовской области, социально-культурные достопримечательности в регионе и нетворкинг-сессии. Партнеры отмечают, что Ростов-на-Дону и Таншань – города-порты, за счет чего возможности сотрудничества обоюдно расширяются.

В рамках встречи участники бизнес-инкубатора презентовали свои разработки на площадке коворкинга «Новый Ростов». Экспертом-модератором выступил представитель «Ростелекома» Александр Грибков. Он отметил глубину проработки китайских проектов и предложил идеи по их совмещению российскими стартапами.

«Сотрудничество двух стран в рамках Российско-китайского бизнес-инкубатора дает возможность для развития Ростовской области во многих сферах бизнеса. Этот визит китайской делегации – ответный. В начале июня ростовские предприниматели уже посетили город Таншань: познакомились с особенностями ведения бизнеса, пообщались с предпринимателями и инвесторам Китая», – отметил Дмитрий Кротов, председатель Донского союза молодежи .

В 2019 году российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор проходит в третий раз. Организаторами события выступают Федеральное агентство по делам молодежи Российский союз молодежи, Донской союз молодежи, университеты ЮФУ и ДГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU