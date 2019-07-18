2019-07-18T16:53:54+03:00
Общество

«Ростелеком» выступил цифровым партнером Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Ростелеком» стал цифровым партнером Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора, стартовавшего 15 июля в Ростове-на-Дону. Компания обеспечила представителям китайской делегации мобильную связь и интернет для общения на территории России.

«Современный бизнес начинается с качественных телекоммуникаций. Бизнесмен должен контролировать десятки процессов одновременно. Именно телеком-технологии помогают настроить тонкую мелодию бизнес-процессов и обеспечить ожидания клиента. «Ростелеком» как национальный цифровой провайдер строит стратегическое партнерство с ключевыми компаниями Китая. Мы поддерживаем этот вектор движения в регионах и уверены, что поможем российско-китайским стартапам стать более эффективными. Наши решения, основанные на сервисной модели, особенно пригодятся на первичном этапе, когда каждый рубль влияет на рентабельность», – сообщил на открытии заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Александр Грибков.

В составе китайской делегации – представители самых разных сфер деятельности: информационных технологий, металлообработки, биомедицины, земледелия, производства фарфора и других.

Работа бизнес-инкубатора продлится до 24 июля. За это время гости посетят главные предприятия Ростовской области, социально-культурные достопримечательности в регионе и нетворкинг-сессии. Партнеры отмечают, что Ростов-на-Дону и Таншань – города-порты, за счет чего возможности сотрудничества обоюдно расширяются.

В рамках встречи участники бизнес-инкубатора презентовали свои разработки на площадке коворкинга «Новый Ростов». Экспертом-модератором выступил представитель «Ростелекома» Александр Грибков. Он отметил глубину проработки китайских проектов и предложил идеи по их совмещению российскими стартапами.

«Сотрудничество двух стран в рамках Российско-китайского бизнес-инкубатора дает возможность для развития Ростовской области во многих сферах бизнеса. Этот визит китайской делегации – ответный. В начале июня ростовские предприниматели уже посетили город Таншань: познакомились с особенностями ведения бизнеса, пообщались с предпринимателями и инвесторам Китая», – отметил Дмитрий Кротов, председатель Донского союза молодежи .

В 2019 году российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор проходит в третий раз. Организаторами события выступают Федеральное агентство по делам молодежи Российский союз молодежи, Донской союз молодежи, университеты ЮФУ и ДГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону число клиентов, открывших вклады в ВТБ, увеличилось в полтора раза
Житель Новочеркасска сообщил о заминировании автостоянки
Пять автомобилей столкнулись под Ростовом-на-Дону: двое пострадали
В ЮФУ составили антирейтинг регионов по уровню закредитованности населения
СМИ: Баста лично займется возрождением футбольного клуба "СКА Ростов"
В Шахтах мужчина пытался выдать убийство друга за несчастный случай
Он существует: экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова "засветила" в Instagram любимого мужчину
На западной окраине Ростова-на-Дону на сутки отключили воду
«Роскошная»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в сногсшибательном купальнике порадовала поклонников
Размер стипендии с 1 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: рост составит 4,3 процента
«Вот это улов!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном мини отправилась на рыбалку
В Ростовской области завершается уборка ранних зерновых
Сбежавшие из Ростова-на-Дону полицейские дали в Украине интервью
Ростовчан просят сообщать чиновникам о строительных свалках в городе
В Ростовской области у должника забрали дорогой внедорожник Ssangyong Kyron, который он взял в кредит
Весной 2019 года Ростовская область направила на службу 4890 призывников
В Ростове-на-Дону определены зоны охраны для шести старинных зданий
«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам
В Ростове-на-Дону суд вернул городу землю, выведенную из его владения аферистом и распроданную по частям
Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона