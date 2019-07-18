2019-07-19T00:46:44+03:00
Общество

В Ростовской области пропал 33-летний Илья Дубров

Молодой мужчина вышел из дома и исчез
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области ищут 33-летнего Илью Дуброва.Фото: "Лиза Алерт Юг".В Ростовской области ищут 33-летнего Илью Дуброва.Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области ищут 33-летнего Илью Дуброва. Молодой мужчина пропал еще 13 июля. Известно, что он вышел из своего дома, однако о его местонахождении неизвестно ни близким, ни родным.

- В тот день он был одет в строительную куртку красно-черного цвета, серые брюки, кепку и черные сапоги, - говорят волонтеры, занимающиеся его поисками. - Рост мужчины 170 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза светло-серые, волосы темно-русые. С собой у него были документы на его имя.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет, а также на остановочных комплексах, торговых центрах и местах, где могут находиться много людей. Если вы что-то знаете о том, где может быть Илья Андреевич, позвоните по номерам телефонов, указанным ниже. Сообщается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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