2019-07-19T00:06:54+03:00
Общество

«Сладкая женщина»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном топе расцеловала поклонников

Восторженные фанаты осыпали модель комплиментами
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
Изменить размер текста:

«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова - кумир для своих поклонников. Всего несколько лет назад девушка вошла в ТОП-10 конкурса «Мисс Россия», после чего стала выступать на международных соревнованиях по красоте, занимая призовые места. На одном из таких она весь вечер щеголяла по подиуму на каблуках, высотой в 13-сантиметров, превозмогая боль. Только по прилету в Москву Расулова узнала, что у нее был перелом ноги. Его Валентина получила еще во время репетиции творческого номера.

После активного моделинга блондинка стала вести свой Инстаграм, в котором рассказывает как правильно следить за собой, заниматься спортом, питаться и даже - что носить с собой в косметичке. При этом мотивирует своих фанатов модель фотографиями себя. Вот и на этот раз послала воздушный поцелуй подписчикам, которые не смогли не заметить откровенное декольте модели.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Love in air
1891 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В итоге, осыпали красотку комплиментами: «Вау-вау полегче», «Просто шикарная», « Валечка, красотка! Откуда этот супер топ?», «Очень красивая, дорогая», «Сладкая женщина» и «Вы такая куколка». Был и такой комментарий:

- Честно, очень мало таких на кого смотришь с удовольствием, что прям глаз радует. Вами невозможно налюбоваться, именно вас можно назвать красавицей. Не для лести, комплимента: это просто неоспоримый факт.

В общей сложности, увиденное оценили 1,7 тысячи подписчиков Валентины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка с переломом ноги вошла в ТОП-10 самых красивых девушек мира

Оказалось, что такой впечатляющий результат достался девушке очень не просто. Накануне при подготовке к конкурсу (всю неделю участницы активно репетировали, - прим. авт.) Валентина получила травму. Во время репетиции, делая шпагат в прыжке, она повредила ногу. В результате, образовался сильный отек. Но несмотря на сильную боль наша землячка встала на каблуки и вышла на сцену.

- Настрой боевой, несмотря на травму!, - сообщила она «КП» перед финалом. - Я ростовчанка! Только вперед! Главное - достойно выступить и сделать все возможное! (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области у должника-миллионера забрали автопарк
«Время свершений»: «Миссис Россия» Полина Диброва получила на День рождения море цветов
Житель Ростовской области получил 75 штрафов от ГИБДД
В Ростовской области пропал 33-летний Илья Дубров
В Ростове-на-Дону городской автобус протаранил припаркованные иномарки
В Ростовской области зерновоз вылетел с трассы в балку
«Ростелеком» выступил цифровым партнером Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора
В Ростове-на-Дону число клиентов, открывших вклады в ВТБ, увеличилось в полтора раза
Житель Новочеркасска сообщил о заминировании автостоянки
Пять автомобилей столкнулись под Ростовом-на-Дону: двое пострадали
В ЮФУ составили антирейтинг регионов по уровню закредитованности населения
СМИ: Баста лично займется возрождением футбольного клуба "СКА Ростов"
В Шахтах мужчина пытался выдать убийство друга за несчастный случай
Он существует: экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова "засветила" в Instagram любимого мужчину
На западной окраине Ростова-на-Дону на сутки отключили воду
«Роскошная»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в сногсшибательном купальнике порадовала поклонников
Размер стипендии с 1 сентября 2019 в Ростове-на-Дону: рост составит 4,3 процента
«Вот это улов!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном мини отправилась на рыбалку
В Ростовской области завершается уборка ранних зерновых
Сбежавшие из Ростова-на-Дону полицейские дали в Украине интервью
Ростовчан просят сообщать чиновникам о строительных свалках в городе
В Ростовской области у должника забрали дорогой внедорожник Ssangyong Kyron, который он взял в кредит
Весной 2019 года Ростовская область направила на службу 4890 призывников
В Ростове-на-Дону определены зоны охраны для шести старинных зданий
«Боже как мило!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько прочла стихотворение завистникам
В Ростове-на-Дону суд вернул городу землю, выведенную из его владения аферистом и распроданную по частям
Чиновники и строители "Ростов-Арены" судятся из-за сорняков вокруг стадиона