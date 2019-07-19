«Сладкая женщина»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном топе расцеловала поклонников

СЕГОДНЯ 00:06 2019-07-19T00:06:54+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова - кумир для своих поклонников. Всего несколько лет назад девушка вошла в ТОП-10 конкурса «Мисс Россия», после чего стала выступать на международных соревнованиях по красоте, занимая призовые места. На одном из таких она весь вечер щеголяла по подиуму на каблуках, высотой в 13-сантиметров, превозмогая боль. Только по прилету в Москву Расулова узнала, что у нее был перелом ноги. Его Валентина получила еще во время репетиции творческого номера.

После активного моделинга блондинка стала вести свой Инстаграм, в котором рассказывает как правильно следить за собой, заниматься спортом, питаться и даже - что носить с собой в косметичке. При этом мотивирует своих фанатов модель фотографиями себя. Вот и на этот раз послала воздушный поцелуй подписчикам, которые не смогли не заметить откровенное декольте модели.

rasulova_valentina Love in air

В итоге, осыпали красотку комплиментами: «Вау-вау полегче», «Просто шикарная», « Валечка, красотка! Откуда этот супер топ?», «Очень красивая, дорогая», «Сладкая женщина» и «Вы такая куколка». Был и такой комментарий:

- Честно, очень мало таких на кого смотришь с удовольствием, что прям глаз радует. Вами невозможно налюбоваться, именно вас можно назвать красавицей. Не для лести, комплимента: это просто неоспоримый факт.

В общей сложности, увиденное оценили 1,7 тысячи подписчиков Валентины.

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Оказалось, что такой впечатляющий результат достался девушке очень не просто. Накануне при подготовке к конкурсу (всю неделю участницы активно репетировали, - прим. авт.) Валентина получила травму. Во время репетиции, делая шпагат в прыжке, она повредила ногу. В результате, образовался сильный отек. Но несмотря на сильную боль наша землячка встала на каблуки и вышла на сцену.

- Настрой боевой, несмотря на травму!, - сообщила она «КП» перед финалом. - Я ростовчанка! Только вперед! Главное - достойно выступить и сделать все возможное! (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU