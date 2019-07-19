2019-07-19T00:43:09+03:00
Общество

В Ростовской области у должника-миллионера забрали автопарк

Мужчина не хотел добровольно оплачивать долги, задолжав кругленькую сумму
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина не хотел добровольно оплачивать долги.Мужчина не хотел добровольно оплачивать долги.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попался житель Обливского района. В отдел пришло дело о том, что он должен чуть больше пяти миллионов рублей, однако задолженность не оплачивал.

Тогда приставы выяснили, что на его счету в банке есть почти 1,8 миллиона рублей. Деньги эти у него списали в счет погашения долга. Однако их все равно не хватало, чтобы покрыть сумму полностью.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, выяснилось, что у мужчины имеется чуть ли не целый автопарк сельскохозяйственной техники. В итоге, она была изъята и вскоре пойдет с молотка. В ведомстве добавили, что вся сумма перейдет тем, кому задолжал припасливый миллионер. А если деньги от продажи еще и останутся, то ему вернут сдачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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