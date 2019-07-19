2019-07-19T18:09:57+03:00
Общество

Сдал за 170 тысяч рублей: в Таганроге местный житель похитил со стройки автокран

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Таганроге задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в краже автокрана. Согласно официальной версии, он подрабатывал на строительной площадке, в какой-то момент заметил, что водитель МАЗ-35337 с установленной на нем платформой-краном отлучился, устоять перед таким искушением злоумышленник не смог. В общем, пока искали похитителя, мужчина успел сдать автомашину на металлолом и выручить 170 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Принесенный фигурантом ущерб был полностью возмещен.

Напомним, в Матвеево-Курганском районе как-то местный житель ухитрился угнать трактор, который стоял на автозаправочной станции. Когда мужчину остановили, он признался, что трактор ему понадобился для перевозки сена, якобы он планировал "незаметно" вернуть МТЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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