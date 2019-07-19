2019-07-19T18:23:32+03:00
Политика

Новым замом сити-менеджера Таганрога стал аудитор Контрольно-счетной палаты

Практически вся карьера 47-летнего Алексея Бурмистрова связана с работой в органах власти
Александр СТЕПАНОВ
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Должность, которую занял Бурмистров, оставалась вакантной более полугода. Фото: официальный сайт.Должность, которую занял Бурмистров, оставалась вакантной более полугода. Фото: официальный сайт.
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Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий определился с кандидатурой на должность своего зама по вопросам архитектуры и градостроительства, которая оставалась вакантной более полугода.

Этот пост занял 47-летний аудитор Контрольно-счетной палата города Алексей Бурмистров.

Его предшественник Сергей Чапля ушел в отставку в январе нынешнего года: к чиновнику, проработавшему на этом посту несколько месяцев, таганрогский градоначальник предъявил ряд претензий из-за срыва сроков строительства соцобъектов и предложил уволиться по собственному, что тот и сделал.

Бурмистров коренной таганрожец, практически вся его карьера, после окончания в 1995-м Таганрогского государственного радиотехнического университета (специальность «Радиоэлектронные системы»), связана с работой в органах власти. Получив в 2004-м второе высшее образование («Юриспруденция»), Бурмистров через некоторое время получил назначение в Контрольно-счетную палату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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