Новым замом сити-менеджера Таганрога стал аудитор Контрольно-счетной палаты
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий определился с кандидатурой на должность своего зама по вопросам архитектуры и градостроительства, которая оставалась вакантной более полугода.
Этот пост занял 47-летний аудитор Контрольно-счетной палата города Алексей Бурмистров.
Его предшественник Сергей Чапля ушел в отставку в январе нынешнего года: к чиновнику, проработавшему на этом посту несколько месяцев, таганрогский градоначальник предъявил ряд претензий из-за срыва сроков строительства соцобъектов и предложил уволиться по собственному, что тот и сделал.
Бурмистров коренной таганрожец, практически вся его карьера, после окончания в 1995-м Таганрогского государственного радиотехнического университета (специальность «Радиоэлектронные системы»), связана с работой в органах власти. Получив в 2004-м второе высшее образование («Юриспруденция»), Бурмистров через некоторое время получил назначение в Контрольно-счетную палату.
ИСТОЧНИК KP.RU