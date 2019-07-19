«Фигура мечта!»: Видео «Мисс Интерконтиненталь» в откровенном бикини набирает тысячи просмотров

СЕГОДНЯ 21:48 2019-07-19T21:48:50+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова порадовала поклонников новым образом. Красавица частенько появляется на пляже, а потому тщательно готовится к каждому выходу.

Вот и на этот раз девушка продемонстрировала модель бикини собственного сочинения. А чтобы потенциальные хозяйки смогли повнимательнее рассмотреть дизайн, продемонстрировала все достоинства нового изобретения на видео. Его уже, к слову, посмотрели несколько тысяч раз. Сама же красавица-ростовчанка резюмировало, что ее новое бикини идеально формирует фигуру.

rasulova_valentina Good morning

Подписчики оценили новый образ, но больше восхитились моделью, а не самим изделием.

- Необычайно красивое тело, - написала одна из подписчиц.

- Фигура мечта! - высказалась другая.

Известно, чтобы поддерживать свою фигуру в форме, Валентина не только перешла на правильное питание, в ее расписании - регулярные тренировки в спортзале.

ИСТОЧНИК KP.RU