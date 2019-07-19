«Фигура мечта!»: Видео «Мисс Интерконтиненталь» в откровенном бикини набирает тысячи просмотров
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова порадовала поклонников новым образом. Красавица частенько появляется на пляже, а потому тщательно готовится к каждому выходу.
Вот и на этот раз девушка продемонстрировала модель бикини собственного сочинения. А чтобы потенциальные хозяйки смогли повнимательнее рассмотреть дизайн, продемонстрировала все достоинства нового изобретения на видео. Его уже, к слову, посмотрели несколько тысяч раз. Сама же красавица-ростовчанка резюмировало, что ее новое бикини идеально формирует фигуру.
Подписчики оценили новый образ, но больше восхитились моделью, а не самим изделием.
- Необычайно красивое тело, - написала одна из подписчиц.
- Фигура мечта! - высказалась другая.
Известно, чтобы поддерживать свою фигуру в форме, Валентина не только перешла на правильное питание, в ее расписании - регулярные тренировки в спортзале.
ИСТОЧНИК KP.RU