Жителям Ростова-на-Дону предлагают подарить старым батарейкам вторую жизнь

СЕГОДНЯ 22:03 2019-07-19T22:03:43+03:00

Желающих сдать элементы питания будут ждать с 29 июля по 4 августа у Публичной библиотеки

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В городе Ростове-на-Дону пройдет акция, которой хотят жителей донской столицы хотят научить тому, что батарейки надо правило утилизировать.

Как рассказали в мэрии города, с 29 июля по 4 августа все желающие смогут сдать батарейки в специализированный пункт накопления. Он все это время будет находиться возле Публичной библиотеки. Известно, что все собранные батарейки увезут в Челябинск, где на местном заводе проведут безопасную переработку элементов питания.

В частности, из них можно будет извлечь ценные материалы, которые можно использовать и в дальнейшем производстве. Так, специалисты рассказывают, что из одной тысячи килограммов батареек может получиться 944 килограммов полезных материалов - в том числе, 35,7 процента марганца, 21,6 процента электролита, 19,8процента железа, 14,2процента цинка и 8,7 процента графита.

Кроме того, это еще и поможет сохранить природу.

ИСТОЧНИК KP.RU