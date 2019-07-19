Жителям Ростова-на-Дону предлагают подарить старым батарейкам вторую жизнь
В городе Ростове-на-Дону пройдет акция, которой хотят жителей донской столицы хотят научить тому, что батарейки надо правило утилизировать.
Как рассказали в мэрии города, с 29 июля по 4 августа все желающие смогут сдать батарейки в специализированный пункт накопления. Он все это время будет находиться возле Публичной библиотеки. Известно, что все собранные батарейки увезут в Челябинск, где на местном заводе проведут безопасную переработку элементов питания.
В частности, из них можно будет извлечь ценные материалы, которые можно использовать и в дальнейшем производстве. Так, специалисты рассказывают, что из одной тысячи килограммов батареек может получиться 944 килограммов полезных материалов - в том числе, 35,7 процента марганца, 21,6 процента электролита, 19,8процента железа, 14,2процента цинка и 8,7 процента графита.
Кроме того, это еще и поможет сохранить природу.
ИСТОЧНИК KP.RU