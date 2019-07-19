В Ростовской области легковушка столкнулась с пассажирской маршруткой

19 Июль 22:40 2019-07-19T22:41:46+03:00

Помощь медиков потребовалась и в этот раз. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 июля, в Ростовской области произошла авария с участием пассажирского транспорта. Известно, что дорожное происшествие случилось около 17:15 на трассе «Ростов-Ставрополь» в Кагальницком районе.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, 50-летний водитель автомобиля «Нива» столкнулся с пассажирской маршруткой марки «Форд». По предварительным данным, водитель легковушки, согласно правилам дорожного движения, должен был уступить дорогу, но этого не произошло. Известно, что в маршрутке в это время находились шесть человек.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась одной из пассажирок. На машине скорой помощи 40-летнюю женщину доставили в ближайшую больницу.

Теперь предстоит расследовать это дело правоохранителям. По факту ДТП в настоящее время проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU