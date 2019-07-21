2019-07-21T14:58:28+03:00
Общество

В Левенцовском районе Ростова-на-Дону строят два новых детских садика

Они смогут принять больше 400 детей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Левенцовском районе строят два новых детских садика. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуВ Левенцовском районе строят два новых детских садика. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В Левенцовском районе в скором времени откроются два новых детских садика, строительство которых идет полным ходом. В частности, на одной площадке уже идет устройство конструкций первого этажа.

- По завершении строительства, здание детского сада будет вмещать в себя: девять групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) общей вместимостью 220 мест - для детей раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов, пищеблок, медицинский кабинет, пост охраны с пожарным постом, музыкальный и гимнастический залы, бассейн, - рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

Совсем недалеко разместится второй детский сад на 190 мест. Здесь ведутся работы по устройству монолитных конструкций первого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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