В Красносулинском районе мужчина похитил металлический вагончик, наняв эвакуаторщика

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-21T16:32:37+03:00

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Полиция Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Красносулинского района. Молодой человек стащил металлический вагончик.

- Полицейские выяснили, что мужчина на одной из дач поселка Власовка заметил вагончик, - рассказали в правоохранительных органах. - Решив обогатиться, он попросил местного эвакуаторщика транспортировать вагон на прием металлолома, уверив водителя в том, что имущество принадлежит ему.

В общем, когда хозяин кинулся, похититель уже успел потратить деньги. По факту кражи возбуждено уголовное дело, на время расследования которого с молодого человека взята подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU