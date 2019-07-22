2019-07-22T10:55:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону прошла российско-китайская конференция по численной алгебре и приложениям

Математики встретились в стенах ЮФУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В Ростове-на-Дону прошла VIII российско-китайская конференция по численной алгебре и приложениям (The Eighth China-Russia Conference on Numerical Algebra with Applications – CRCNAA2019). Ученые собрались на базе Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федерального университета.

Известно, что в рамках конференции состоялись пленарные и секционные доклады, с которыми выступили ученые Китайской академии наук, ЮФУ, национального исследовательского университета «МЭИ», Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН и других научных центров России и Китая. А руководителю китайской делегации профессору Академии наук Китая Чж.-Чж. Баю была вручена мантия Почетного доктора самого крупного вуза Юга России.

В ЮФУ подчеркивают важность многолетнего плодотворного сотрудничества российских и китайских математиков, одним из элементов которого является традиционная ежегодная конференция по численной алгебре и приложениям, проводимая поочередно то в России, то в Китае.

К слову, состоявшиеся в рамках конференции доклады, а также обсуждения и обмен мнениями в ходе визита китайской делегации на Дон только содействуют дальнейшему развитию сотрудничества в области исследований по вычислительным методам, методам математического моделирования, высокопроизводительным вычислениям и другим актуальным научным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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