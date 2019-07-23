2019-07-23T09:19:31+03:00
Общество

«Роковая блондинка в красном - удар в сердце мужчины!»

Поклонники в восторге от фигуры Виктории Лопыревой
Ольга КУПОРОВА
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Виктория Лопырева. Фото: lopyrevavikaВиктория Лопырева. Фото: lopyrevavika
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Блондинка Виктория Лопырева после рождения сына вернулась к активной жизни. Будучи послом ЧМ-2018 она участвует в различных мероприятиях, а еще ведет свой инстаграм, где делится своими мыслями и событиями из жизни.

Поклонники в восторге от фигуры молодой мамы (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Роковая блондинка в красном - удар в сердце мужчины!», «Виктория, вы прекрасны», «Девушка - огонь!», «Красавица!».

Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. На прошлой неделе блондинка вернулась в Россию вместе со своей семьей - отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном.

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Meus parab ns Brasil pela vit ria na copa Am rica!
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Посол ЧМ-2018 и "Мисс Россия 2003" очень быстро пришла в форму, на радость поклонников она выкладывает снимки в купальниках и обтягивающих нарядах, демонстрируя прекрасную фигуру.

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lopyrevavika
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Виктория Лопырева родила сына в день рождения Неймара и Роналду

Первенец посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой, словно по заказу, родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром. Информацию о том, что у Виктории родился сын, подтвердили родители малыша (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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