«Роковая блондинка в красном - удар в сердце мужчины!»
Блондинка Виктория Лопырева после рождения сына вернулась к активной жизни. Будучи послом ЧМ-2018 она участвует в различных мероприятиях, а еще ведет свой инстаграм, где делится своими мыслями и событиями из жизни.
Поклонники в восторге от фигуры молодой мамы (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Роковая блондинка в красном - удар в сердце мужчины!», «Виктория, вы прекрасны», «Девушка - огонь!», «Красавица!».
Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. На прошлой неделе блондинка вернулась в Россию вместе со своей семьей - отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном.
Посол ЧМ-2018 и "Мисс Россия 2003" очень быстро пришла в форму, на радость поклонников она выкладывает снимки в купальниках и обтягивающих нарядах, демонстрируя прекрасную фигуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU