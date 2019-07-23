СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-23T09:19:31+03:00

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Блондинка Виктория Лопырева после рождения сына вернулась к активной жизни. Будучи послом ЧМ-2018 она участвует в различных мероприятиях, а еще ведет свой инстаграм, где делится своими мыслями и событиями из жизни.

Поклонники в восторге от фигуры молодой мамы (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Роковая блондинка в красном - удар в сердце мужчины!», «Виктория, вы прекрасны», «Девушка - огонь!», «Красавица!».

Напомним, роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. На прошлой неделе блондинка вернулась в Россию вместе со своей семьей - отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном.

lopyrevavika Meus parab ns Brasil pela vit ria na copa Am rica!

Посол ЧМ-2018 и "Мисс Россия 2003" очень быстро пришла в форму, на радость поклонников она выкладывает снимки в купальниках и обтягивающих нарядах, демонстрируя прекрасную фигуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU