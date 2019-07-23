2019-07-23T09:18:53+03:00
Общество

В Волгодонске при поддержке атомщиков будет построен Центр единоборств

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭСФото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС
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В 2020 году из областного бюджета будет выделено 100 миллионов рублей на строительство центра единоборств. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки в город-спутник Ростовской АЭС - Волгодонск.

«Учитывая, что мы осуществляем совместное инвестирование проекта с Росатомом, эта сумма позволит нам построить центр, стоимость которого составляет порядка 200 миллионов», - отметил глава региона.

Впервые вопрос о необходимости строительства в Волгодонске центра единоборств был озвучен во время визита в октябре 2017 года в Волгодонск Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва. Уже в ноябре 2017 года был создан Благотворительный фонд детских единоборств для сбора средств на проектно-сметную документацию (ПСД). 15 февраля 2019 года положительное заключение на ПСД было получено. Администрация Волгодонска выделила земельный участок, которому присвоен кадастровый номер.

«Проект сооружения центра единоборств в Волгодонске постепенно набирает обороты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы приступим к активной фазе – строительству самого здания центра», - рассказал председатель Благотворительного фонда детских единоборств Андрей Парыгин.

По замыслу организаторов, в центре единоборств ежедневно смогут заниматься более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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