«Ноги так просто улет!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова восхитила поклонников разрезом платья
«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась атмосферным снимком, который уже оценили больше 23 тысяч ее подписчиков. На нем белокурая красавица позирует босиком и в длинном платье, волнительный разрез которого позволят оценить стройность ног поющей красотки.
- Люблю фото с европейских улочек, они получаются такие особенные: душевные и яркие одновременно, - задала тон беседе с фанатами Котова. - Может, во мне просто играет страсть к испанско-итальянским мотивам или платье идеально сидит?
После чего пожелала всем хорошего настроения.
Подписчики не смоли сдержать восторга.
- Аааааа, ну что это за девушка такая: платье шикарное, - написал один из них.
- Какая же у Вас красивая фигура! А ноги так просто улет! На мой взгляд только у трех известных мне девушек такие шикарные ноги. Это Вы, Гвен Стефани и Шарлиз Террон, - проявил эрудицию другой.
- Благодаря вашей красоте, у меня сегодня все идеально, - подытожил третий.
Были и такие комментарии: «Фигурка огонь» и «Удивительная красота».
Еще один земляк Татьяны, увидев фото, написал: «Как в Ростове-на-Дону».
ИСТОЧНИК KP.RU