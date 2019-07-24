2019-07-24T15:52:00+03:00
Общество

«Ноги так просто улет!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова восхитила поклонников разрезом платья

Фотографию красавицы оценили больше 23 тысяч человек
ГОШЕВ Игорь
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Фотографию красавицы оценили больше 23 тысяч человек. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Фотографию красавицы оценили больше 23 тысяч человек. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась атмосферным снимком, который уже оценили больше 23 тысяч ее подписчиков. На нем белокурая красавица позирует босиком и в длинном платье, волнительный разрез которого позволят оценить стройность ног поющей красотки.

- Люблю фото с европейских улочек, они получаются такие особенные: душевные и яркие одновременно, - задала тон беседе с фанатами Котова. - Может, во мне просто играет страсть к испанско-итальянским мотивам или платье идеально сидит?

После чего пожелала всем хорошего настроения.

kottovakottova
Люблю фото с европейских улочек, они получаются такие особенные: душевные и яркие одновременно
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Подписчики не смоли сдержать восторга.

- Аааааа, ну что это за девушка такая: платье шикарное, - написал один из них.

- Какая же у Вас красивая фигура! А ноги так просто улет! На мой взгляд только у трех известных мне девушек такие шикарные ноги. Это Вы, Гвен Стефани и Шарлиз Террон, - проявил эрудицию другой.

- Благодаря вашей красоте, у меня сегодня все идеально, - подытожил третий.

Были и такие комментарии: «Фигурка огонь» и «Удивительная красота».

Еще один земляк Татьяны, увидев фото, написал: «Как в Ростове-на-Дону».

ИСТОЧНИК KP.RU

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