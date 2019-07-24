2019-07-24T16:12:30+03:00
Общество

«Нездоровая худоба»: Хейтеры переживают за третью жену футболиста Дмитрия Тарасова

Диванные эксперты снова дают советы Анастасии
ГОШЕВ Игорь
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Красавица не обращает внимание на завистников и делится моментами счастья с поклонниками. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Красавица не обращает внимание на завистников и делится моментами счастья с поклонниками. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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В Инстаграм супруги футболиста Дмитрия Тарасова что не комментарий - нравоучение. Анастасия опубликовала фото с маленькой дочуркой, которой не так давно исполнился годик. Сердечки под трогательным снимком уже поставили почти 70 тысяч человек. Однако в комментариях хейтеры принялись критиковать молодую маму. Одни за излишнюю стройность:

- Настя, чуть вес набери, нездоровая худоба, - написала одна из Интернет-пользователей.

- Иметь такие длинные ноги запрещено! - издала свой собственный указ другая.

- Сильно ноги удлинила в фоторедакторе, стопа как ласта получилась, и так хорошая фигура, зачем еще в фотошопе что-то делать, - проявила познания еще один диванный эксперт.

Анастасия уже вошла в тройку самых красивых девшек страны. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Анастасия уже вошла в тройку самых красивых девшек страны. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Но были и те, кто заступился красавицу.

- Это молодость: нормальная фигура для этого гормонального фона, - пишет одна защитница.

- Люди, у нее такая конституция. И ей комфортно, представляете? Всю жизнь тоже слышу упреки на свою худобу. А что я могу сделать, если у меня такой обмен веществ? Ем как не в себя. Толку ноль. Все анализы в норме. Некоторые по нескольку раз проверяла. Даже после родов стала на два килограмма легче, чем до, - рассказала свою историю еще одна подписчица Анастасии Тарасовой.

- Завидуйте молча, толстые тетки, - сказала как отрезала третья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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