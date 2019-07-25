2019-07-25T14:17:37+03:00
Общество

День ВМФ в 2019 году в Таганроге: программа мероприятий, дата празднования

Выясняем, какую программу мероприятий приготовили для горожан в 2019 году в Таганроге на День ВМФ
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какую программу мероприятий приготовили для горожан в 2019 году в Таганроге на День ВМФ.Выясняем, какую программу мероприятий приготовили для горожан в 2019 году в Таганроге на День ВМФ.Фото: Евгения ГУСЕВА
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День ВМФ в 2019 году в Таганроге: программа мероприятий, дата празднования. Уже совсем скоро, - 27-28, июля на Дону пройдет праздник, приуроченный ко Дню военно-морского флота. Он будет называться «Таганрог - первая военно-морская база России».

Открытие одноименной регаты состоится в субботу, 27 июля. Желающих приглашают к 10:00.

А уже на следующий день с 10:00 до 12:00 здесь пройдет праздничная программа, посвященная 323 годовщине со Дня основания военно-морского флота России. Гости увидят парад катеров и показательные выступления с участием катеров береговой охраны. А еще в этот день продолжатся парусные гонки.

Как рассказали организаторы, соревновательная часть праздника – это не только взрослые, но и детские гонки яхт различных классов. В них примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители парусного спорта разных уровней подготовки.

Известно, что торжественное закрытие праздника и подведение итогов первой регаты состоится в 16:00 28 июля. По традиции, награды вручат не только победителям, но и самому юному и самому возрастному яхтсменам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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