2019-07-25T14:09:41+03:00
Общество

В Ростовской области пенсионерка дала отпор грабителю

Мужчина пытался сорвать с ее шеи золотую цепочку
Ольга ГОПАЛО
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вряд ли такой воинственный отпор ожидал житель Ростовской области, заприметивший на улице одиноко бредущую пенсионерку. Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, в Каменском районе сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника, который пытался совершить преступление. Так, мужчина попал в поле зрения полицейских в то время, когда ввязался в драку с пожилой женщиной. Те, увидев потасовку, решили вмешаться в ситуацию и задержали 37-летнего драчуна.

Как оказалось, причиной инцидента стала золотая цепочка. Ее злоумышленник намеревался сорвать с шеи дамы преклонных лет. Однако неожиданно получил сопротивление. Когда подозреваемого уже доставили в отдел, выяснилось - за его плечами есть две судимости за кражу и грабеж. Не исключено, что теперь добавиться еще одна.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение за грабеж». Теперь приговор суда он будет ожидать за решеткой. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством по этой статье, составляет до семи лет лишения свободы и штраф в размере до десяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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