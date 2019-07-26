2019-07-26T11:28:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону «первую милю» линейного парка вдоль берегов Темерника обещают создать в следующем году

Участок протянется от моста на Вавилова — через парк Октября — и до зоопарка
Александр СТЕПАНОВ
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Природную красоту на берегах Темерника обещают оставить.Природную красоту на берегах Темерника обещают оставить.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Дизайн-проект так называемой «первой мили» непрерывного линейного парка, который должен быть создан до конца 2022-го в Ростове-на-Дону вдоль реки Темерник, стал победителем конкурсного отбора объектов, которые подлежат благоустройству в следующем году.

Речь идет об участке протяженностью в 1,8 км (оттого, собственно, и «миля») от моста на ул. Вавилова, через парк Октября и до зоопарка, где собираются открыть еще один вход на его территорию.

- При подготовке проекта были учтены все пожелания общественности и жителей, - сообщил министр природных ресурсов Ростовской области Михаил Фишкин. - Надеюсь, что и в дальнейшей работе население будет оказывать нам поддержку и проявлять заинтересованность в этом проекте.

По берегам Темерника сделают пешеходные и велосипедные дорожки, в некоторых местах — обзорные площадки, а кое-где — даже мостики через реку, при этом стоит задача оставить там именно природный вид.

Кстати, как уточнила главный архитектор Центра компетенций по развитию городской среды Татьяна Костенко, которая занимается проектом, асфальта и плитки на дорожках не будет, их засыплют мелким щебнем, а освещение сделают с питанием от солнечных батарей, плюс возле прогулочной зоны установят питьевые фонтанчики.

Добавим, что линейный парк Темерник призван стать одним из самых протяженных во всей Европе, его длина будет составлять 18,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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