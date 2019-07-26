«Безупречная женщина»: «Мисс Россия» Алина Санько снова удивила поклонником выбором наряда
«Мисс Россия» Алина Санько продолжает изучать мировую литературу. На этот раз выбор красавицы пал на писателя Виктора Гюго. Красотка даже процитировала классика:
- Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте.
Подписчики Алины согласились с этим высказыванием.
- Правильные слова, - написал один.
- Твоя природная красота идеальна. Твой внутренний мир загадочен и совершенен, - высказался другой.
- О такой красавице, как ты, я даже и не мечтал! - отчего-то признался третий.
Были и такие комментарии комплименты: «Безупречная женщина», «Ваши глаза - это что-то», «Сногшибательна», «День за днем ты всегда красивее», «Алина просто космос» и «Глаза словно океан».
Пост уроженки Ростовской области набрал больше семи тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU