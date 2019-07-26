2019-07-26T13:05:02+03:00
Общество

«Безупречная женщина»: «Мисс Россия» Алина Санько снова удивила поклонником выбором наряда

А еще фанаты рассмотрели загадочный цвет глас самой красивой девушки этого года
ГОШЕВ Игорь
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С каждым днем поклонников у красавицы становится все больше. Фото: инстагарм Алины санько.С каждым днем поклонников у красавицы становится все больше. Фото: инстагарм Алины санько.
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«Мисс Россия» Алина Санько продолжает изучать мировую литературу. На этот раз выбор красавицы пал на писателя Виктора Гюго. Красотка даже процитировала классика:

- Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте.

Подписчики Алины согласились с этим высказыванием.

- Правильные слова, - написал один.

- Твоя природная красота идеальна. Твой внутренний мир загадочен и совершенен, - высказался другой.

- О такой красавице, как ты, я даже и не мечтал! - отчего-то признался третий.

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Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой.
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Были и такие комментарии комплименты: «Безупречная женщина», «Ваши глаза - это что-то», «Сногшибательна», «День за днем ты всегда красивее», «Алина просто космос» и «Глаза словно океан».

Пост уроженки Ростовской области набрал больше семи тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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