«Безупречная женщина»: «Мисс Россия» Алина Санько снова удивила поклонником выбором наряда

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-26T13:05:02+03:00

С каждым днем поклонников у красавицы становится все больше. Фото: инстагарм Алины санько.

А еще фанаты рассмотрели загадочный цвет глас самой красивой девушки этого года

Изменить размер текста: A A

«Мисс Россия» Алина Санько продолжает изучать мировую литературу. На этот раз выбор красавицы пал на писателя Виктора Гюго. Красотка даже процитировала классика:

- Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте.

Подписчики Алины согласились с этим высказыванием.

- Правильные слова, - написал один.

- Твоя природная красота идеальна. Твой внутренний мир загадочен и совершенен, - высказался другой.

- О такой красавице, как ты, я даже и не мечтал! - отчего-то признался третий.

ms.alinasanko Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой.

Были и такие комментарии комплименты: «Безупречная женщина», «Ваши глаза - это что-то», «Сногшибательна», «День за днем ты всегда красивее», «Алина просто космос» и «Глаза словно океан».

Пост уроженки Ростовской области набрал больше семи тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU