Хейтеры раскритиковали супругов Тарасовых за публичный поцелуй

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-26T15:14:43+03:00

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Известный футболист Дмитрий Тарасов подвергся критике Интернет-сообщества. Спортсмен опубликовал в своем Инстаграм трогательное фото, на котором страстно целуется с супругой. Судя по всему, снимок был сделан на свадьбе его брата. Дмитрий подписал кадр с возлюбленной лаконично: «моя». Под ним, к слову, уже почти пятьдесят тысяч сердечек.

Вот только не всем такое семейное счастье оказалось в радость. Колкие комментарии посыпались на влюбленную пару как их рога изобилия.

- Мы будем жить не на публику, говорили они, - написал один из Интернет-пользователей, вероятно, напомнив Дмитрию одну из причин его развода со второй супругой - певицей Ольгой Бузовой. Тогда Тарасов признавался, что жить ради лайков ему было не по себе.

tarasov23 МОЯ

- Люди кругом, как-то не очень это, - написала другая.

- Зачем выставлять такие фотки? - задалась вопросом третья. - Когда люди по-настоящему счастливы, то они счастливы молча для себя, а не на публику.

- Ужас, сексом на столе еще займитесь, и потом фотку в Инстаграм выложить не забудьте! - резко высказалась еще одна.

Но все же многие заступились за Тарасовых: «Какие вы няшки», «Очень красивая пара!», «Вы лучшие!», «Какая сильная и красивая любовь», «Будьте свободны от предрассудков, от осуждения, от стереотипов!», «Красивая пара, очень хорошо смотрятся с Настей» и «Очень искреннее фото, не постановочное».

ИСТОЧНИК KP.RU