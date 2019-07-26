2019-07-26T15:14:43+03:00
Общество

Хейтеры раскритиковали супругов Тарасовых за публичный поцелуй

И упрекают футболиста в излишней публичности
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Некоторые подписчики упрекают футболиста в излишней публичности. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.Некоторые подписчики упрекают футболиста в излишней публичности. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.
Изменить размер текста:

Известный футболист Дмитрий Тарасов подвергся критике Интернет-сообщества. Спортсмен опубликовал в своем Инстаграм трогательное фото, на котором страстно целуется с супругой. Судя по всему, снимок был сделан на свадьбе его брата. Дмитрий подписал кадр с возлюбленной лаконично: «моя». Под ним, к слову, уже почти пятьдесят тысяч сердечек.

Вот только не всем такое семейное счастье оказалось в радость. Колкие комментарии посыпались на влюбленную пару как их рога изобилия.

- Мы будем жить не на публику, говорили они, - написал один из Интернет-пользователей, вероятно, напомнив Дмитрию одну из причин его развода со второй супругой - певицей Ольгой Бузовой. Тогда Тарасов признавался, что жить ради лайков ему было не по себе.

tarasov23tarasov23
МОЯ
50359 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Люди кругом, как-то не очень это, - написала другая.

- Зачем выставлять такие фотки? - задалась вопросом третья. - Когда люди по-настоящему счастливы, то они счастливы молча для себя, а не на публику.

- Ужас, сексом на столе еще займитесь, и потом фотку в Инстаграм выложить не забудьте! - резко высказалась еще одна.

Но все же многие заступились за Тарасовых: «Какие вы няшки», «Очень красивая пара!», «Вы лучшие!», «Какая сильная и красивая любовь», «Будьте свободны от предрассудков, от осуждения, от стереотипов!», «Красивая пара, очень хорошо смотрятся с Настей» и «Очень искреннее фото, не постановочное».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону разбили стекло в авто, чтобы украсть регистратор
В Ростовской области пенсионерам выплатили больше ста миллиардов рублей за полгода
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону запускает проект «Цифровое образование»
«Миссис Россия» Полина Диброва пристыдила подписчиков за критику ее голой спины в присутствии детей
«Мисс Россия» Татьяна Котова сравнила себя с Кристиной Агилерой и Дженнифер Лопес
«Я хочу жениться»: Фанаты в восторге от глубины декольте, которое продемонстрировала «Мисс Интерконтиненталь»
«Безупречная женщина»: «Мисс Россия» Алина Санько снова удивила поклонником выбором наряда
В Миллерове к трем годам приговорили застройщика, который похитил бюджетные деньги на возведение домов для сирот
В Ростовской области на аварийных домах появятся правильные таблички
В водоемах Ростова-на-Дону утонули десять человек
В Ростове-на-Дону по телефону «горячей линии» расскажут о сроках годности фруктов и овощей
Ростовские таможенники накрыли контрабанду запчастей для мобильников
В Ростове-на-Дону «первую милю» линейного парка вдоль берегов Темерника обещают создать в следующем году
В Таганрогском заливе спасли рыбака, который едва не утонул на сдувшейся лодке
В Ростовской области задержали контрабандистов при попытке вывезти на Украину редкую коллекцию почтовых марок
В Ростовской области трое парней изнасиловали пенсионерку
В ростовской области спалили 40 тонн дикой конопли
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело на прокатчицу, у которой от голода пали две лошади
В Ростовской области пенсионерка дала отпор грабителю
День ВМФ в 2019 году в Таганроге: программа мероприятий, дата празднования