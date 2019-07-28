В Ростове-на-Дону при пожаре в пятиэтажке пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-28T13:21:49+03:00

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ЧП произошло в начале девятого вечера в минувшую субботу, 27 июля, в пятиэтажном жилом доме на ул. 2-й Краснодарской.

- Площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Ожоги получила 68-летняя пенсионерка из загоревшейся квартиры, огонь успел повредить домашние вещи. К счастью, благодаря оперативным действиям пожарных, были спасены остальные жильцы.

Уточняется, что в ликвидации возгорания принимали участие 28 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU