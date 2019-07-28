2019-07-28T15:05:34+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону волонтеры очистили от многолетних слоев краски и пыли здание XIX века постройки

До революции это был доходный дом торговца Исая Хацмана, чья дочь вышла замуж за будущего президента Израиля
Александр СТЕПАНОВ
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С фасада пришлось смыть немало слоев, чтобы он стал наконец более-менее чистым. Фото: Facebook/"Том Соейер Фест" Ростов-на-Дону".С фасада пришлось смыть немало слоев, чтобы он стал наконец более-менее чистым. Фото: Facebook/"Том Соейер Фест" Ростов-на-Дону".
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Волонтеры в рамках стартовавшего фестиваля восстановления исторической среды под названием «Том Сойер Фест» приступили к приведению в порядок первого своего объекта в Ростова-на-Дому — дома второй половины XIX века постройки на ул. Обороны, 64.

Это здание известно тем, что оно принадлежало крупному ростовскому торговцу Исаю Хацману, одна из дочерей которого вышла замуж за ученого-химика Хаима Вейцмана, который в 1949-1952 годах занимал пост президента Израиля.

Волонтеры в течение нескольких часов буквально отдраили фасад дома, очистив его от многолетних слоев краски, пыли, грязи. Но это только первый этап работы, которая продлится до октября: в ходе нее будут отремонтированы пришедшие в плохое состояние кирпичи, заделаны швы, восстановлены некоторые исторические элементы.

- Мы не высшая сила, не власть, не рок, и не профессионалы, наши силы ограничены нами самими и теми, кто захочет к нам присоединиться, - говорят сами волонтеры. - «Том Сойер Фест» - это обычные люди, которые, собираясь на строительных лесах, делают то, что им кажется правильным - восстанавливают историческую достоверность. Зачем? Уверены, на этот вопрос у каждого свой ответ. Да, мы не реставраторы, не строители, не историки, но мы стараемся приглашать их и учиться у них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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