2019-07-30T17:36:19+03:00
Общество

Жители Ростова-на-Дону жалуются на огромных тараканов

В социальных сетях рассказывают страшные истории о нашествии наглых прусаков
Ольга КУПОРОВА
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Тараканы постепенно "захватывают" дома ростовчан.Тараканы постепенно "захватывают" дома ростовчан.Фото: "КП" Архив
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В социальных сетях активно обсуждают насекомых, которые осваивают многоэтажные дома Ростова-на-Дону. Тараканов не останавливают никакие преграды. И если раньше на отряды нагло снующих насекомых жаловались жители старого фонда, то в июле начали бить тревогу и ростовчане с Западного. Они утверждают, что непрошеные гости освоили подвалы, квартиры, канализации. Ночью людям дискомфортно включать свет, так как не хочется столкнуться с полчищем разбегающихся тараканов.

В качестве доказательства ростовчане выложили видео «ночных прогулок» насекомых, автор которого заснял сотни тараканов, которые поселились в высотке на Стабильной. Зрелище действительно не для слабонервных. Комментарии не заставили себя ждать. Как оказалось, насекомые не дают спокойно жить фактически всему городу (авторский стиль и пунктуация сохранены): «На Станиславского такая же беда - полчища! Никакая отрава не берет!», «В центре их тьма», «Вы еще Сельмаш не видели! У нас их тут миллионы!», «По Военведу пешком ходят уже пару лет», «Чкаловский отметился? Нет!? Привет от прусаков с Чкаловского, им тут отлично!», «Тараканы живут там, где жить хорошо».

Но, как оказалось, не все так плохо. Некоторые ростовчане признались, что сумели решить проблему с помощью специалистов.

- На самом деле никакой активности тараканов мы не наблюдаем, - успокоили в специализированной организации, которая занимается борьбой с насекомыми. - Просто некоторое время их массово травили, потом несколько лет наступило затишье, вот тараканы и стали активно завоевывать новые места обитания. Просто надо регулярно проводить обработку, тогда проблем с прусаками (рыжими тараканами), блохами или клопами не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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