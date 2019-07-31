«Намек понятен»: Поклонники обсуждают платье самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой

СЕГОДНЯ 19:29 2019-07-31T19:42:22+03:00

Под снимком больше 37 тысяч лайков и сотни комментариев

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Самая сексуальная блондинка нашей страны Виктория Лопырева разволновала поклонников своим очередным постом, который опубликовала в своем Инстаграм. На фото загадочная красавица стоит в белом наряде. Снимок она подписала:

- Белый всегда лучше носить не просто так.

Поклонники всполошились не на шутку.

- Намек понятен. Ждем платье еще белее, - написал один из ее подписчиков.

lopyrevavika White is always the best to wear for a reason V

Другие решили отдать должное красоте самой модели: «Шикарная красавица», «Самая красивая женщина», «Офигительная Вика», «Платье отпад», «Виктория, вы великолепная девушка», «Сногсшибательная», «Вам очень идет белый цвет», «Куколка» и «Очень красивая».

В общей сложности фото красотки всего за несколько часов набрало больше 37 тысяч лайков, а еще множество сердечек в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU