«Намек понятен»: Поклонники обсуждают платье самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой
Самая сексуальная блондинка нашей страны Виктория Лопырева разволновала поклонников своим очередным постом, который опубликовала в своем Инстаграм. На фото загадочная красавица стоит в белом наряде. Снимок она подписала:
- Белый всегда лучше носить не просто так.
Поклонники всполошились не на шутку.
- Намек понятен. Ждем платье еще белее, - написал один из ее подписчиков.
Другие решили отдать должное красоте самой модели: «Шикарная красавица», «Самая красивая женщина», «Офигительная Вика», «Платье отпад», «Виктория, вы великолепная девушка», «Сногсшибательная», «Вам очень идет белый цвет», «Куколка» и «Очень красивая».
В общей сложности фото красотки всего за несколько часов набрало больше 37 тысяч лайков, а еще множество сердечек в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU