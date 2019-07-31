«Глаза никогда не врут»: Трогательное фото супругов Тарасовых в Сети набрало больше 47 тысяч лайков

СЕГОДНЯ 19:59 2019-07-31T20:16:23+03:00

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На странице в Инстаграм жены известного футболиста Дмитрия Тарасова тишь да благодать. Анастасия опубликовала фотографию, на которой они вместе с супругом сидят на фоне красивого пейзажа.

- Один в поле не воин, - написала модель. - Дружная семья - залог счастливой жизни. Я горжусь тем, что у нас в общей сумме - целый отряд родственников. И все попытки навести смуту в нашей огромной семье бесполезны.

Чудо произошло: хейтеры перестали придираться и к словам, и к нарядам Анастасии, которая нередко подвергалась критике. Более того, подписчики стали писать о разительных изменениях, которые, по их мнению, произошли со спортсменом в последние месяцы.

kostenko.94 Один в поле не воин.

- По-моему это очевидно, что Дмитрий изменился с Анастасией в лучшую сторону, - написала одна из поклонниц пары. - Видно, что получил то, чего ему не доставало раньше. У него даже выражение лица поменялось.

- По-моему, глаза никогда не врут, на этом фото все сказано: счастливы. Вы самая идеальная пара, - написала другая. - Глаза никогда не врут.

- Семья - это святое...Будьте счастливы!!! У вас все будет хорошо! Я в вас верю! - написала еще одна.

В общей сложности, пост набрал уже больше 67 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU