В Матвеево-Курганском районе на элеваторе погиб водитель грузовика

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-01T09:37:37+03:00

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В Матвеево-Курганском районе возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины. Трагедия случилась 27 июня в здании автоприема местного элеватора.

- По версии следствия, аппаратчик обработки зерна, ненадлежаще исполняя свои профессиональные обязанности, не обеспечила отсутствие посторонних лиц в рабочей зоне, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Она ошибочно подняла платформу проезда, на которой находились автомобиль «КАМАЗ» с закрытыми бортами кузова и его водитель.

В результате мужчину, который управлял грузовиком, зажало между бортом кузова и бетонной опорой здания. Он погиб до приезда скорой. В случившемся в региональном следкоме усмотрели все признаки причинения смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU