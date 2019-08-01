В Матвеево-Курганском районе на элеваторе погиб водитель грузовика
В Матвеево-Курганском районе возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины. Трагедия случилась 27 июня в здании автоприема местного элеватора.
- По версии следствия, аппаратчик обработки зерна, ненадлежаще исполняя свои профессиональные обязанности, не обеспечила отсутствие посторонних лиц в рабочей зоне, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - Она ошибочно подняла платформу проезда, на которой находились автомобиль «КАМАЗ» с закрытыми бортами кузова и его водитель.
В результате мужчину, который управлял грузовиком, зажало между бортом кузова и бетонной опорой здания. Он погиб до приезда скорой. В случившемся в региональном следкоме усмотрели все признаки причинения смерти по неосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU