«Выпил, осмелел и решил переплыть реку»: в Ростовской области чудом спасли тонувшего посреди Дона мужчину

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-01T11:40:27+03:00

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ЧП произошло возле ст. Базковского Шолоховского района (350 км от Ростова-на-Дону).

- Около пяти вечера в минувший вторник, 30 июля, прохожий заметил, что посреди Дона барахтается мужчина и просит о помощи, - рассказали «Комсомольской правде» в Областной службе спасения на водах. - Очевидец, к счастью, тут же набрал дежурного Вешенского поисково-спасательного подразделения, и спасатели успели: когда они прибыли, тонувший уже еле-еле, из последних сил, держался на поверхности воды.

Как выяснилось, 45-летний местный житель, приняв на грудь, неожиданно стал отчаянным и смелым и, отойдя подальше от местного пляжа, где купаться разрешено, решил «форсировать водную преграду» - при том, что ширина реки в тех местах составляет около 150 метров. В итоге — сил не хватило, и он начал тонуть.

- В считанные секунды спасатели подняли утопающего на борт катера и доставили на берег, - добавили в спасательной службе. - Ему предложили вызвать медработников, но он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU