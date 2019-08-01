На обновление оборудования центра безопасности дорожного движения Ростовской области выделили 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-01T11:46:03+03:00

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Центру безопасности дорожного движения Ростовской области направили 10 млн рублей. На эти средства будет приобретено и настроено программное обеспечение для более точной обработки данных о фотофактах с признаками нарушений ПДД. Как пояснили в региональном правительстве, программное обеспечение, которое работало до этого времени, устарело - ему больше пяти лет.

Напомним, центр безопасности дорожного движения был открыт в 2013 году, сюда приходят информация с камер фиксации нарушений правил дорожного движения. К слову, к настоящее время в регионе работает 267 таких приборов, в том числе стационарные комплексы «Кордон» и «Паркон», которые фиксируют нарушения правил остановки и стоянки, а также передвижные комплексы «Крис-П» и комплексы фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU