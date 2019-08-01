2019-08-01T14:15:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону сотни сотрудников ХДМ-ЮГ изобразили огромное сердце

Таким образом они поздравили любимую компанию с 23-летием [видео]
Ольга КУБЫШЕВА
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ТЦ «Мир ремонта» ХДМ-ЮГ отметил масштабным флешмобом свой день рождения.ТЦ «Мир ремонта» ХДМ-ЮГ отметил масштабным флешмобом свой день рождения.
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ТЦ «Мир ремонта» ХДМ-ЮГ отметил масштабным флешмобом свой день рождения. В честь праздника на территории торгового центра собрались свыше 300 сотрудников компании. Яркое утреннее солнце, зажигательная музыка и отличное настроение - все это сопровождало праздник, на котором участники флешмоба выстроились в живые буквы и цифры «ХДМ-23», а затем объединились в большое сердце компании, которое динамично бьется на протяжении вот уже 23-х лет.

В Ростове-на-Дону сотни сотрудников ХДМ-ЮГ изобразили огромное сердце.

«Это было незабываемое зрелище, которое войдет в историю компании и останется в сердцах каждого участника флешмоба», - поделилась своими впечатлениями директор ООО «Мир ремонта» Татьяна Шишкина.

Кстати, в честь дня рождения в период с 1 по 18 августа 2019 года компании торговый центр «Мир ремонта» дарит скидку в размере 10% всем покупателям!

НАША СПРАВКА

ООО «Мир ремонта» работает с 1 августа 1996 года. Сегодня компания является крупнейшим DIY торговым центром в ЮФО. «Мир ремонта» специализируется на реализации товаров для ремонта и благоустройства на торговой площади 25 000 квадратных метров. Ассортиментная политика ориентирована на различные сегменты товаров - от эконома до премиума. Это многопрофильная оптово-розничная компания со своими складскими терминалами и штатом сотрудников более 500 человек.

КОНКРЕТНО

Адрес сайта: https://shop.hdm-rostov.ru/,

Инстаграм: https://www.instagram.com/mirremonta/

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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