В Таганроге открылся еще один офис ВТБ

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-01T14:16:54+03:00

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Хорошая новость для жителей Таганрога. Там новый универсальный офис по обслуживанию частных клиентов и юридических лиц открыл ВТБ. Таким образом, обслуживание физлиц на родине Чехова и Раневской будет производится уже в пяти офисах этого банка. Всего же в городе услугами банка с госучастием пользуется свыше 20 тысяч розничных и корпоративных клиентов.

Так, в новом офисе по адресу Октябрьская площадь, 4. Жители города могут открыть вклад, взять кредит наличными, ипотеку, автокредит, а также получить квалифицированную помощь специалиста. Здесь же возможно подать заявку на рефинансирование кредитов сторонних банков, а также оформить «Мультикарту» или воспользоваться другими услугами.

В ВТБ рассказали, что открытие универсального офиса совпало с запуском новых банковских продуктов для населения. Теперь таганрожцам доступно рефинансирование действующих автокредитов от 3% годовых по программе trade-in и от 6% - без замены автомобиля. Также есть возможность снизить ставку по существующей ипотеке до 5% в рамках госсубсидирования, но при условии рождения с 1 января прошлого года второго и последующих детей.

Кроме того, банк предлагает эксклюзивную для рынка программу «Люди дела». Она направлена на льготное обслуживание особой категории клиентов – медицинских работников, учителей и преподавателей, работников силовых структур, представителей органов государственной и муниципальной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU