«Пойду челюсть искать»: Известная пловчиха Юлия Ефимова в откровенном бикини сразила фанатов
Королева браса Юлия Ефимова в очередной раз доказала, что плавание может сделать фигуру идеальной. Чемпионка Европы-2018 по плаванию опубликовала фото не в привычном спортивном купальнике, а в откровенном бикини. Судя по снимку, спортсменка позирует на одном из заграничных курортов. Фотографию она подписала так:
- Мое отпускное настроение.
Всего за час снимок Ефимовой набрал больше 19 тысяч лайков и десятки комментариев от взбудораженных фанатов.
- Это ответ тем, кто говорит, что профессиональное плавание портит женскую фигуру, - написал один из Интрнет-подписчиков спортсменки.
- Ты же в Волгодонск собиралась (спортсменка родом оттуда, - прим. автр.). Приезжай срочно, а то утону! - пошутил другой.
- Пойду челюсть искать, - не скупился на комплимент третий.
Были и такие сообщения: «Красавица наша», «Лучшая», «Огонь», «Ничего себе» и «Юля вся такая бомбовая».
ИСТОЧНИК KP.RU