«Пойду челюсть искать»: Известная пловчиха Юлия Ефимова в откровенном бикини сразила фанатов

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-01T14:51:57+03:00

Всего за час откровенное фото спортсменки оценили больше 19 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего за час фото спортсменки оценили больше 19 тысяч человек

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Королева браса Юлия Ефимова в очередной раз доказала, что плавание может сделать фигуру идеальной. Чемпионка Европы-2018 по плаванию опубликовала фото не в привычном спортивном купальнике, а в откровенном бикини. Судя по снимку, спортсменка позирует на одном из заграничных курортов. Фотографию она подписала так:

- Мое отпускное настроение.

Всего за час снимок Ефимовой набрал больше 19 тысяч лайков и десятки комментариев от взбудораженных фанатов.

pryanya93 My vacation mood Ph: @dmitrydetkov

- Это ответ тем, кто говорит, что профессиональное плавание портит женскую фигуру, - написал один из Интрнет-подписчиков спортсменки.

- Ты же в Волгодонск собиралась (спортсменка родом оттуда, - прим. автр.). Приезжай срочно, а то утону! - пошутил другой.

- Пойду челюсть искать, - не скупился на комплимент третий.

Были и такие сообщения: «Красавица наша», «Лучшая», «Огонь», «Ничего себе» и «Юля вся такая бомбовая».

ИСТОЧНИК KP.RU