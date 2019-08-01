Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод отремонтировал 270 секций локомотивов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-01T14:56:03+03:00

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Накануне Дня железнодорожника - он отмечается в ближайшее воскресенье, 4 августа, - Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (РЭРЗ, входит в Группу компаний «ЛокоТех») подвел итоги своей работы.

Как оказалось, только за первые полгода предприятие сохранило высокие темпы производства и полностью выполнило план. В частности, из ремонта были выпущены 270 секций тягового подвижного состава (это столько же, сколько в аналогичный период 2018-го, - прим. авт.).

Надо сказать, что завод поддерживает рекордный с советских времен производственный потенциал. А ритмичность работы предприятия обеспечивается благодаря модернизации мощностей и повышению уровня профессиональной подготовки персонала.

- За последние несколько лет в рамках реализации инвестиционной программы появилось новое оборудование, - рассказал директор Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода Адель Мустафин. - В частности, запущен в эксплуатацию станок по обработке остовов тяговых электродвигателей, оборудование для запрессовки валов и вакуумно-нагнетательная установка для пропитки якорей. Ожидается поступление испытательных станций и для новых серий локомотивов 2(3)ЭС5К («Ермак»).

Кроме того, за первые шесть месяцев этого года переподготовку и повышение квалификации прошли 157 работников завода. При этом сохраняется динамика роста заработной платы: по итогам полугодия она выросла до 38 825 рублей (или на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). А численность работников увеличилась до 2,1 тысячи человек. Ростовский-на-Дону ЭРЗ является действующим членом Союза машиностроителей России.

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ООО «ЛокоТех» имеет более 250 производственных площадок по всей территории страны. Она управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «ЛокоТех-Лизинг», ООО «Торговый дом ЛокоТех», ООО «ЛокоТех-Промсервис» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU