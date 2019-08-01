«Из-за тортиков в самолет не влезем»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева уже неделю отмечает день рождения

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-01T15:05:41+03:00

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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева уже неделю отмечает свой день рождения. Судя по снимкам, которые появляются в ее инстаграм с завидной регулярностью, красавица отдыхает вместе с друзьями в Испании, откуда публикует фото и видео. Так, на очередном она стоит с тортом, украшенным свежими фруктами. Снимок блондинка подписала просто: "День седьмой".

Подписчики в восторге от увиденного.

- Вика, какая ты красивая на этом фото, - написал один.

- Кайф, - согласен другой. - Можно подумать она ест их, она с ними только фоткается.

- Красивый торт. Наверное вкусный? Мою долю отправьте мне, - предложил третий.

- Вот смотрю на вас и думаю: ну как человек может быть настолько идеален?, - вопрошает еще один.

Одна из подруг Виктории, которая по всей видимости отмечает праздник вместе с ней, написала: «Ох уж эти дни, ох уж эти семь дней тортиков, мы же в самолет все не пройдем».

Другие оставляют запоздалые комментарии-поздравления: « Викуля, с днем рождения! Сладкой тебе жизни! Любви и радостей, всех благ твоим близким людям!».

ИСТОЧНИК KP.RU