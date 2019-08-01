2019-08-01T15:47:53+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 августа 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 2 августа 2019 будут отключать свет
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 2 августа 2019 будут отключать свет.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 2 августа 2019 будут отключать свет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 2 августа 2019: где и когда. Последний день рабочей недели запомнится отключениями электричества, которые пройдут, в том числе и в центре города. Как рассказали энергетики, речь идет о плановых отключениях, цель которых не допустить возникновения аварий на сетях в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда 2 августа отключат свет

с 09:00 до 16:00:

- ул. Коммунаров 30-40, 31-37; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 43-71; пер. Турбинный 2-60; пер. Быстрый 1-9, 2-12; пер. Новороссийский 13-35.

с 09:00 до 17:00:

- пер. Островского 99-105; ул. Тельмана 5-31; пер. Халтуринский 130/1, 150/68; ул. Лермонтовская 22-34, 55-57; ул. Красноармейская 11

с 09:00 до 18:00:

- ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рационализаторский 1-31, 2-24 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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