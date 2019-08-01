2019-08-01T17:42:26+03:00
Общество

В Ростовской области жена забрала у бывшего мужа машину в счет долга по алиментам

Мужчина задолжал собственному ребенку больше 407 тысячи рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Мужчина задолжал собственному ребенку больше 407 тысячи рублей.Мужчина задолжал собственному ребенку больше 407 тысячи рублей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

В Ростовской области на карандаш судебных приставов попался мужчина, который несколько лет не платил своему ребенку алименты. Инцидент случился в Мартыновском районе Дона.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, за несколько лет набежала сумма чуть больше 407 тысяч рублей.

Однако проверив имущество горе-отца, выяснилось казалось, что за душой у него, то есть в собственности имеется только автомобиль. Поэтому вначале наложили запрет на продажу или передачу по доверенности движимого имущества. Однако когда реакции от родителя не последовало - деньги он так и не спешил отдавать, машину арестовали.

Правда, покупателя на автомобиль долго не находилось. Тогда бывшей жене предложили забрать авто в счет погашения долга по алиментам, что она и сделала.

В итоге, теперь претензий к бывшему мужу у матери его ребенка нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который дважды выстрелил в голову своему знакомому
В Ростовской области из-за долга в 435 тысяч рублей мужчина не смог продать свой дом
В Ростовской области водитель BMW получил условный срок за гибель пассажира
В Ростовской области мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за нетрезвое вождение
В Таганроге пропала 44-летняя женщина
Отключение света в Ростове-на-Дону 2 августа 2019: где и когда
«Сексуальный животик»: Поклонники обсуждают фото в купальнике «Мисс Россия» Татьяны Котовой
«Из-за тортиков в самолет не влезем»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева уже неделю отмечает день рождения
Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод отремонтировал 270 секций локомотивов
«Пойду челюсть искать»: Известная пловчиха Юлия Ефимова в откровенном бикини сразила фанатов
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
В Таганроге открылся еще один офис ВТБ
В Ростове-на-Дону сотни сотрудников ХДМ-ЮГ изобразили огромное сердце
Наконец-то! На трассе «Дон» открыто движение по временному мосту через реку Северский Донец
Ипподром Ростова-на-Дону хотят перенести на левый берег
В Шахтах накрыли подпольную нарколабораторию, где изготавливали опасные синтетические вещества
На обновление оборудования центра безопасности дорожного движения Ростовской области выделили 10 млн рублей
«Выпил, осмелел и решил переплыть реку»: в Ростовской области чудом спасли тонувшего посреди Дона мужчину
В Матвеево-Курганском районе на элеваторе погиб водитель грузовика
Житель Таганрога изнасиловал 13-летнюю школьницу, познакомившись с ней в соцсети