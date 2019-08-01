В Ростовской области жена забрала у бывшего мужа машину в счет долга по алиментам

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-01T17:42:26+03:00

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В Ростовской области на карандаш судебных приставов попался мужчина, который несколько лет не платил своему ребенку алименты. Инцидент случился в Мартыновском районе Дона.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, за несколько лет набежала сумма чуть больше 407 тысяч рублей.

Однако проверив имущество горе-отца, выяснилось казалось, что за душой у него, то есть в собственности имеется только автомобиль. Поэтому вначале наложили запрет на продажу или передачу по доверенности движимого имущества. Однако когда реакции от родителя не последовало - деньги он так и не спешил отдавать, машину арестовали.

Правда, покупателя на автомобиль долго не находилось. Тогда бывшей жене предложили забрать авто в счет погашения долга по алиментам, что она и сделала.

В итоге, теперь претензий к бывшему мужу у матери его ребенка нет.

ИСТОЧНИК KP.RU