2019-08-01T18:19:55+03:00
Общество

В Таганроге пропала 44-летняя женщина

Ее ищут с февраля этого года
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области в розыск объявлена 44-летняя Елена Сальникова. Фото: ГУ МВД России по РО.В Ростовской области в розыск объявлена 44-летняя Елена Сальникова. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В Ростовской области в розыск объявлена 44-летняя Елена Сальникова. Известно, что женщина пропала в городе Таганроге еще 11 февраля этого года. Однако до сих пор никто не знает о том, где она может находиться неизвестно ни ее близким, ни родным, ни друзьям.

- В день исчезновения она была одета в спортивные брюки черного цвета, толстовку с капюшоном серого цвета и босоножки, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - На вид женщине 44 года, ее рост 175 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы прямые, рыжие и цвет глаз серый. Из особых примет - родинка на кончике носа и она сутулится.

В донском главке просят не быть равнодушным к чужой беде и, если вы что-то знаете о местонахождении женщины, звоните по номерам телефонов, которые будут указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: 8 (8634) 63-23-95, 63-22-45 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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