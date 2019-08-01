В Ростовской области мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за нетрезвое вождение

СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-01T18:27:40+03:00

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В Ростовской области мужчина попался пьяным за рулем. В итоге, за такое нарушении правил дорожного движения госавтоинспекторы выписали ему административный протокол, а в качестве наказания суд обязал водителя оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Однако житель Семикаракорского района предпочел об этом забыть до тех пор, пока о долге ему не напомнили уже судебные приставы. При этом даже визит людей в форме не привел теперь уже должника к нужному результату.

Тогда в Управлении Федеральной службы судебных приставов региона внимательно изучили его счета и выяснили, что там достаточно денег для того, чтобы оплатить штраф. В ведомстве добавили, что было выписано соответствующее постановление и деньги были списаны.

Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU