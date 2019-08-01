В Ростовской области мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за нетрезвое вождение
В Ростовской области мужчина попался пьяным за рулем. В итоге, за такое нарушении правил дорожного движения госавтоинспекторы выписали ему административный протокол, а в качестве наказания суд обязал водителя оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Однако житель Семикаракорского района предпочел об этом забыть до тех пор, пока о долге ему не напомнили уже судебные приставы. При этом даже визит людей в форме не привел теперь уже должника к нужному результату.
Тогда в Управлении Федеральной службы судебных приставов региона внимательно изучили его счета и выяснили, что там достаточно денег для того, чтобы оплатить штраф. В ведомстве добавили, что было выписано соответствующее постановление и деньги были списаны.
Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU