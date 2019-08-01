2019-08-01T18:54:52+03:00
Общество

В Ростовской области водитель BMW получил условный срок за гибель пассажира

Его иномарка въехала в столб
Ольга ГОПАЛО
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Авария произошла в середине февраля этого года.Авария произошла в середине февраля этого года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области на скамье подсудимых оказался житель Белокалитвинского района. Как рассказали в областной прокуратуре, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Известно, что авария с его участием произошла в середине февраля этого года около полуночи. В суде было установлено, что водитель нарушил правила дорожного движения, в результате чего автомобиль въехал в опору линий электропередач. В результате аварии погиб пассажир, ехавший с ним в иномарке: травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался на месте происшествия. А сам водитель был госпитализирован в больницу.

В итоге, приговор суда оказался достаточно мягким. Мужчине назначили условный срок почти на полтора года. Кроме того, он не сможет сесть за руль еще три года: его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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