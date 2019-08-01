В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который дважды выстрелил в голову своему знакомому

СЕГОДНЯ 19:09 2019-08-01T19:09:31+03:00

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В Ростове-на-Дону будут судить мужчин, который дважды выстрелил в своего знакомого. Известно, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Если суд признает его виновным, то максимальное наказание, которое ему грозит, согласно действующему законодательству, до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, инцидент произошел в Первомайском районе донской столице в конце февраля. В тот день подозреваемый вызвал на разговор своего знакомого, приехав к его дому. В итоге, перекинувшись несколькими фразами, он достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в голову. Но и этого ему показалось мало. Когда пострадавший уже лежал на земле, тот прицелился в него еще раз, а в довершении ударил головой рукояткой оружия.

Дело могло закончиться убийством, если бы не знакомый жертвы: он в свою очередь выстрелил из травматического пистолета в агрессора. В результате, раненый получил тяжкие телесные повреждения. А его обидчика ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU